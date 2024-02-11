أفعال إسرائيل ضد “الأونروا” خطة معدة مسبقًا.. رئيس المرصد الأورومتوسطي يكشف

أكد رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن هناك خطة معادية من قبل الجيش الإسرائيلي لإيقاف عمل "الأونروا" وضرب عملها وتواجدها في قطاع غزة.

إيقاف عمل "الأونروا"

وأشار “عبده”، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أن هناك إرادة إسرائيلية لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استهداف وكالة "الأونروا".

وشدد على أن هذه الخطة بشأن إيقاف عمل “الأونروا” في قطاع غزة ليست وليدة اللحظة، وإنما هي خطة أعدت لمثل هذا المشهد منذ سنوات طويلة، واليوم نصل إلى ذروة هذا المشهد، موضحًا أن إسرائيل تقوم باختراع بعض القصص، وعلى سبيل المثال الادعاء بوجود نفق يضم أجهزة اتصال لحركة حماس تحت مقر وكالة الأونروا.

وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة على ادعاءاتها، مشيرًا إلى أن المنظومة الأممية ككل عليها أن تتحدث بشكل واضح مع إسرائيل، وبشكل يقطع كل هذه الادعاءات.

أكدت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تمارا الرفاعي، إنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الناس في أقصى جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن شن عملية على رفح يعني قتل المزيد.

وأوضحت المتحدثة أن "الخطر الآن يلوح في الأفق في ظل مخاطر استهداف القوات الإسرائيلية منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وقالت: "الخطر الآن يلوح في الأفق بانتقال القتال العنيف إلى رفح حيث يتكدس الناس حاليا، وشن عملية عسكرية هناك يعني قتل المزيد من الفلسطينيين".

وكانت أكدت المتحدثة أن الأونروا لم تتسلم حتى الآن أي أدلة أو إثباتات على الاتهامات التي وجهتها إسرائيل بتورط عدد من موظفي الوكالة في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع قناة أمريكية تبث الأحد، أن "النصر في متناول اليد.. سنسيطر على آخر كتائب حماس، وعلى رفح، وهي المعقل الأخير".

وأكد أنه "يعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك، ولا نتعامل مع هذا الأمر بشكل عرضي".

وتواصلت التحذيرات من شن إسرائيل هجوما بريا على رفح.

وحذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت من هجوم محتمل للجيش الإسرائيلي في رفح قال إنه سيكون بمثابة "كارثة إنسانية لا توصف"، فيما حذرت الخارجية السعودية في بيان "من التداعيات البالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح".