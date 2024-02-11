فوز مؤسس مركز الكلى بالمنصورة بجائزة الريادة من جامعة الأمير محمد بن فهد

لاستخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى السكر..

الدكتور شريف خاطر

حققت جامعة المنصورة انجازًا علميًا جديدًا يضاف الى قائمة انجازاتها في اطار سعيها الدائم للارتقاء بتصنيفها العلمي والبحثي بين جامعات العالم ومؤسساته البحثية من بين قرابة 650 متقدمًا.

إنتاج علمي

حيث فازت البحوث المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور محمد أحمد غنيم رائد زراعة الكلى ومؤسس مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة والمتعلقة بأبحاث استخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى السكر بجائزة أفضل إنتاج علمي في الريادة والابتكار والمقدمة من جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية .

الأبحاث العلمية

ومن جانبه قدم الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة خالص التهنئة للعالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد أحمد غنيم لحصوله على جائزة أفضل إنتاج علمي في الريادة والابتكار .

جامعة المنصورة

وأكد خاطر مؤكدًا أن الجائزة تعد تكريمًا للأبحاث العلمية لعالم من علماء جامعة المنصورة، حيث سِجل سيادته بتاريخ جامعة المنصورة الحافل العديد من الإنجازات العلميَّة والبحثيَّة وعمل في سبيل بناء مجتمع المعرفة الذي نسعى إليه، لتتصدر الجامعة بكل اقتدار مجال التنافس العالمي في البحوث والريادة والابتكار لتتبوأ المكانة التي تطمح إليها بين الجامعات العربية الإقليمية والعالمية.