افتتاح معرض التسوق الخيري بجامعة الزقازيق تحت شعار «نحو حياة مستدامة»

افتتح الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد، معرض التسوق الخيري لطلاب الجامعة تحت شعار "نحو حياة مستدامة"، والذي ينظمه قطاع البيئة، تحت إشراف وحضور الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ضمن مهرجان البيئة الحادى والعشرين، والذي يستمر فاعلياته حتى ٢٠٢٤/٣/١٠م بساحة كلية الآداب بالحرم الجامعي.

وخلال تفقد أجنحة المعرض حرص الدكتور خالد الدرندلي على التأكد من ملائمة أسعار المعروضات وانخفاضها عن السوق الخارجي، بما يتناسب مع إمكانيات الطلاب والعاملين بالجامعة، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه مع أصحاب الشركات والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة المشاركة.

واطمأن رئيس الجامعة على جودة المنتجات والخامات، مشيراً إلى أنه يتم تنظيم هذه المعارض بصورة مستمرة اهتماماً بالطلاب والمساهمة فى تخفيف العبء عن الأسر المصرية .

ولفت الدكتورة جيهان يسري أن تنظيم معرض التسوق الخيري يأتي ضمن فعاليات مهرجان البيئة الحادى والعشرين الذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يتضمن المعرض عدداً من الأجنحة المختلفة لبيع الملابس والمفروشات والأحذية والمصنوعات الجلدية من الشنط والإكسسوارات والمشغولات اليدوية، بالإضافة إلى اكسسوارات الهواتف المحمولة، والأدوات المنزلية والمنظفات وأدوات التجميل، بالتعاون مع الشركات والمصانع وأصحاب المشروعات الصغيرة وشباب الخريجين.

وأشارت نائب رئيس الجامعة إلى مشاركة كلية التكنولوجيا والتنمية بالمعرض، من خلال مجموعة متميزة من المنتجات الخاصة بالكلية وشتلات نباتات الزينة، وأنواع مختلفة من الصبار وأزهار الجارونيا بألوانها الجميلة والتي تعرض بأسعار رمزية في متناول الجميع، والتي لاقت إعجاب واستحسان الطلاب والمترددين على المعرض.