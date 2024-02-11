وكيل وزارة التعليم يتفقد مدرسة الثانوية بنات

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، مدرسة الثانوية بنات التابعة لادارة قنا التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة باليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 رافقه الدكتور وائل سيد مدير عام التعليم العام بالمديرية وزينب صالح مديرة المدرسة.

وأطمئن وكيل الوزارة على نظافة المدرسة وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، ومتابعة القنوات التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية اولا بأول، والمتابعة اليومية للحضور والغياب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي ، موجهاً بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس حفاظاً على سلامة جميع الطلاب.

وحث وكيل الوزارة الطالبات على الجد والاجتهاد، داعياً إياهن لاستثمار أوقاتهن، وعدم إهدارها فيما لا نفع منه.

وشدد السيد، على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية، بالقيام بجولات ميدانية لمتابعة كافة الاستعدادات والالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة، مع الالتزام بكافة توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أشرف الداودى محافظ قنا.