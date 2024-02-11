"قضايا المراة" تقيم ورشة تدريبية حول قضايا العنف ضد النساء

أقام برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ورشة تدريبية حول قضايا العنف ضد النساء، لطلاب كليات الحقوق، وشباب الخريجين حديثا حول قضايا العنف ضد النساء، وآليات الحماية القانونية، وذلك في إطار مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة" الممول من السفارة البريطانية بالقاهرة، استمرت الورشة التدريبية ثلاثة أيام متتالية.

واستهدف البرنامج التدريبي بناء قدرات الشباب والشابات حول مناهضة العنف القائم على النوع، والتعرف على الاتفاقيات الدولية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء، بالإضافة إلي التعرف على قوانين الحماية وكيفية استخدمها للدفوع في قضايا العنف في مجالات عملهم مستقبلا.

وقدم المادة التدريبية في اليوم الأول عزة الجزار، استشاري تدريب وبناء قدرات، وقدم المادة التدريبة في اليومين الثاني والثالث، أحمد أبو المجد، المحامي والباحث الحقوقي، حيث تم تناول عدة محاور من بينها: الإشكاليات التي تواجه إقرار قانون متكامل لحماية النساء من العنف، وقضايا الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصدي لها، وكيفية الوقاية من وقوع العنف، وكيفية توفير حماية متكاملة للنساء من العنف الأسري، بالإضافة إلي تسهيل إجراءات التقاضي، وتجريم كافة أشكال العنف غير المجرمة ، واجراءات الحماية للسيدات في مشروع قانون موحد لمناهضة العنف.