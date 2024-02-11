محافظ الشرقية يُقرر إحالة العاملين المقصرين في عملهم للتحقيق

لضبط منظومة العمل داخل المنشآت الصحية..

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الصحية بمراكز الزقازيق و فاقوس ومشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي :

· عدم حضور ١١ من العاملين بمقر عيادة الجلدية والجزام بالزقازيق التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

· عدم حضور ٩٦ من العاملين بمقر مستشفي الصدر بالزقازيق التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب

· عدم تواجد ٣ من العاملين بمقر المركز الطبي بقرية كفر إبراش التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق البيطرية كذلك عدم حضور ٣ من العاملين بالمركز وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب .

· عدم تواجد ١ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية كفر إبراش التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق كذلك عدم حضور ٧ من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

· عدم تواجد ١ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية أكياد البحرية التابعة للإدارة الصحية بفاقوس كذلك عدم حضور ٥ من العاملين بالمركز وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.

· عدم تواجد ٧ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية أكياد البحرية التابعة للإدارة الصحية بفاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

· عدم تواجد ٣ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية دوامة التابعة للإدارة الصحية بفاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بجولة مفاجئة شوارع مدينة الزقازيق لمتابعه النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذا الوقوف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعه الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شوارع الخشاب والفتح والأمن الغذائي والقومية والتي من المقرر أن تشهد توحيد اتجاه حركة السيارات بهم لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وخاصة أوقات الذروة وتسهيل الحركة داخل المدينة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

أكد محافظ الشرقية ان المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

توجه المحافظ لمنطقه حي المستشارين بمدينه الزقازيق والتي شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل من بنيه أساسيه وأعمال رصف ورفع كفاءة للشوارع موجهاً رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والنقل لعمل المقايسات اللازمة لإستكمال أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاطنيها وتقديم افضل الخدمات لهم.

التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وكذلك المتابعة المستمرة ليلاً ونهاراً للشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة كفر أبو حسين بمدينة الزقازيق والتي تأتي تماشياً مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

قدم المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بشوارع منطقة أبو حسين ، وتمت الإشارة إلى انه جاري تنفيذ اعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحه 34 ألف متر مسطح تقريباً وبتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون و 600 ألف جنيه ، وذلك بعد أن تم إزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء من اعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف رئيس مركز الزقازيق أنه تم الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة كفر أبو حسين على مساحة 32 الف متر مسطح وعمل الفورمة ووضع طبقات الأساس اللازمة للبدء في أعمال رصف الإنترلوك بالشوارع المتبقية وجاري مضاعفة وتكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال رصف وتطوير المنطقة طبقاً للجدول الزمني المحدد لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الإنشاء الجارية للنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة امام الديوان العام بتكلفة 5 مليون جنيه ، تخليداً لذكرى الشهداء وعرفاناً بالجميل لما قدموه فداء للوطن الغالي.

شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بمتابعه الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال مع مراعاة المعايير والإشتراطات المحددة واضفاء لمسه جمالية وحضارية على المنطقة تتناسب مع اعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بتحسين مستوى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته إجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بشئون التعليم، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي من شأنها الإرتقاء بالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد.

بدأ الإجتماع بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة ، ثم مناقشة جدول أعمال المجلس والتي تضمنت موضوعات منها "آليات تطوير المعامل - ترقيات أعضاء هيئة التدريس".

كما تطرق الإجتماع إلى الإطمئنان على إستعدادات الأقسام التعليمية المختلفه بالمعهد لإستقبال الفصل الدراسي الثاني وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة للنهوض بالعملية التعليمية وتخريج أجيال تشارك في بناء وتنمية المجتمع.