مالاوي ترفع قيود التأشيرة عن 79 دولة

رفعت مالاوي قيود التأشيرة للمسافرين من 79 دولة، أصدر وزير الأمن الداخلي كين زيخالي هذا الإعلان في نشرة بالجريدة يوم الأربعاء.

ويهدف القرار إلى تسهيل الوصول للزوار، بما في ذلك الزوار من المملكة المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وأستراليا وكندا وغيرها بهدف واسع هو تحسين السياحة في البلاد.

ويعني التغيير في لوائح الهجرة أن مواطني هذه البلدان، وكذلك مواطني مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، لم يعودوا بحاجة إلى تأشيرات لدخول مالاوي.

ومع ذلك، لا ينطبق هذا الإعفاء على البلدان التي تفرض متطلبات التأشيرة على مواطني مالاوي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعات معينة مثل الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب الدول التي لديها اتفاقيات تبادل متبادل للحصول على تأشيرات دخول متعددة مع ملاوي، معفاة أيضًا من هذه اللوائح.

بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد صلاحية تأشيرات الدخول المتعددة في ملاوي لمدة تصل إلى 12 شهرًا بموجب لوائح التأشيرات الجديدة.

ومن المتوقع ألا تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز السياحة فحسب، بل أيضًا إلى تسهيل التجارة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين ملاوي والدول المتضررة.

“هذا القرار الضخم لا يتعلق فقط بالتأشيرات؛ وقالت وزيرة السياحة فيرا كامتوكولي لوسائل الإعلام المحلية، إن الأمر يتعلق بإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة لملاوي الحبيبة ودعوة العالم لتجربة عجائبها مباشرة".

حثت السفارة البريطانية في مالاوي مواطنيها على الاستفادة من القيود المخففة على التأشيرات لزيارة مجموعة من مناطق الجذب السياحي الشهيرة في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.