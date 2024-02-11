وزير الإسكان يصدر قرارًا بحركة تكليفات جديدة بأجهزة 3 مدن
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تكليفات جديدة بأجهزة ٣ مدن جديدة شملت: العبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، والنوبارية الجديدة.
ونص القرار، على تكليف المهندس محمد عصام الدين محمد، رئـيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، والمهندس أحمد إسماعيل محمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس أحمد عبدالجابر عبداللاه، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.
- جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة
- رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف
- المهندس محمد عصام الدين محمد
- عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- المهندس أحمد إسماعيل
- جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة
- رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق
- المهندس محمد عصام الدين
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة
- الدكتور عاصم الجزار
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- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
- جهاز تنمية مدينة السويس
- عاصم الجزار
- النوبارية الجديدة
- مدينة العبور الجديدة
- مدينة النوبارية الجديدة
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- وزير الإسكان