بدء المحاضرات بكليات جنوب الوادي وإلحاق المغتربين بالمدن الجامعية

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الدراسة بمختلف كليات الجامعة، انتضمت منذ اليوم الأول لبداية الفصل الدراسي الثاني .

وأضاف أن مدرسي وأساتذة جامعة جنوب الوادي فى قنا وفرع الجامعة بمدينة الغردقة، باشروا أعمالهم فى إلقاء المحاضرات على الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول.

وأبرز رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة، انتهت من كافه اعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل.

رئيس الجامعة

واتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الى انه تم الانتهاء من اعلان الجداول الدراسية في كافه كليات الجامعة وتوزيع المحاضرات ونشر المقررات الإلكترونية.

بالإضافة الى توفير كافه عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة كما أدى طلاب الجامعة امام الكليات تحية العلم ورفعه بالنشيد الوطني في اليوم الأول.



