ضبط 5 أطنان زيت مجهول المصدر داخل مصنع تعبئة في ديرب نجم بالشرقية

خلال حملات رقابية لضبط المخالفين..

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية حملة، برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة، وبمشاركة عاطف مرقس، كبير مفتشي المديرية وقطاع وسط الشرقية، حيث توجهت الحملة للتفتيش على المحال التجارية بمركز ديرب نجم للوقوف على مدى التزام أصحابها بالاشتراطات والتعليمات التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 مخالفات حيال أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين، وتم التحفظ على 5 أطنان و50 كجم زيت طعام غير مصحوب بأي مستندات تدل على مصدره داخل أحد مصانع تعبئة الزيوت.

وضبط 150 كجم أرز غير مدون عليه أي أسعار وتم عمل محاضر ضد محتكري السلع وأصحاب الأنشطة وعرض المحاضر على النيابه العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

من جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الجهات المعنية (الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (٢١) محضر مخالفة وضبط (طن) دواجن ولحوم مخالفة ما بين لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبدة مجمدة ودواجن ودهون مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية (إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية) قامت خلال شهر يناير ٢٠٢٤م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( ٣ آلاف ٨٩٨) رأس ماشية وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ (٢٦٣٠) رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.