الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تعزي الإمارات والبحرين في ضحايا الهجوم الإرهابي بالصومال

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

تقدمت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين، في استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابطاً من قوة دفاع البحرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي آثم في العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لشعبي الدولتين الشقيقتين ولذوي الضحايا شهداء هذا العمل الإرهابي المشين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر دعمها الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة الإرهاب وكافة أشكال التطرف، داعيةً إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله وإيوائه.

مواد متعلقة

حملات لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بالمنيا

بعد الانقلابات.. تسارع دول غرب أفريقيا إلى مغادرة الكتلة الإقليمية

اتفاق تكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب مع الإمارات

متحدث الخارجية يُكرر: السلطات المصرية تتولى وحدها إجراءات عودة المصريين من غزة
الجريدة الورقية