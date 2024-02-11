الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالصور.. رئيس جهاز "الشروق" يتفقد السوق التجاري بالمدينة

رئيس جهاز الشروق
رئيس جهاز "الشروق" يتفقد السوق التجاري بالمدينة

تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، برفقة مسؤولي الجهاز، اليوم الأحد، السوق الحضاري المخصص لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمدينة.

ووجه "سعد"، بتكثيف حملات النظافة بالممرات والباكيات، مشدداً خلال جولته على مراقبة أسعار السلع والتعامل بكل حسم مع من يُخالف ضوابط التشغيل، وأهمها الالتزام بأن سعر السلعة يكون أقل من ميثلاتها بالأسواق والمحلات التجارية.

ووعد رئيس جهاز مدينة الشروق، بتكثيف الحملات المروريه لمتابعة حسن سير العمل بالمنافذ، ضماناً للارتقاء بتقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة.

 رئيس جهاز “الشروق” يتفقد السوق التجاري بالمدينة
 رئيس جهاز “الشروق” يتفقد السوق التجاري بالمدينة
 رئيس جهاز “الشروق” يتفقد السوق التجاري بالمدينة

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