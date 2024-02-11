إزالة 38 حالة تعد علي مساحة 3984 متر مباني و23 فدان بالشرقية

خلال اليوم الثالث عشر من الموجة الـ 22..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 24 تعدي بمساحة 3984 متر مباني و 14 حالة تعدي بمساحة 23 فدان و23 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

يذكر أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 20 حالة تعدي بمساحة 1954 ألف متر مباني و10 حالات تعدي بمساحة 10 فدان و5 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 22 حالة تعدي بمساحة 4195 ألف متر مباني و 10 حالات تعدي بمساحة 12 فدان و 18 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بطول 4 كم وبتكلفة 10 مليون جنية بمدينة الزقازيق وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل به باعتباره أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي "الزقازيق - بلبيس" وكذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين، مشدداً على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز الزقازيق ورئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة لأعمال الرصف وإلزامها بإنهاء الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد مع تطبيق المواصفات القياسية في العمل.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق بدءاً من نفق أبو الريش وصولاً لمزلقان العصلوجي بطول 4 كم ومتوسط عرض ما بين 13 حتى 17 متر بمواقع متفرقه وبتكلفة مبدئية 10 مليون جنيه لافتاً إلى أنه يتم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه تم الانتهاء من وضع طبقة التأسيس من الاسفلت على مسافة 900 متر طولي تمهيداً لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين حيث يمثل الطريق محوراً مرورياً هاماً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.