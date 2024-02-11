تشديدات على تفعيل الغياب الإلكتروني يوميًا في المدارس

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تفعيل الغياب الإلكتروني وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة في المدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ونبه وزير التربية والتعليم بأنه لا تراخي مع رصد أي غياب للطلاب في المدارس وتجاوزهم النسبة المسموح بها.

العمل على جذب الطلاب إلى المدارس

ووجه وزير التربية والتعليم بالعمل على جذب الطلاب إلى المدارس في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، فضلًا عن أهمية انتظام المعلمين في الحضور.

كما وجه وزير التربية والتعليم القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

وذكر وزير التربية والتعليم أنه سيقوم بجولات مفاجئة خلال الفترة المقبلة لمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير للدراسة.

وشدد وزير التربية والتعليم على بسرعة تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس خلال الأسبوع الجاري.

وأكد وزير التربية والتعليم التشديد على الإجراءات التي تحافظ على انضباط سير العملية التعليمية في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت تحسين أجور المعلمين تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالمعلمين وملف التعليم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية.

وقال وزير التربية والتعليم أن الوزارة تحرص على توفير جميع مصادر التعلم التى تساعد طلاب المدارس في كفاءة عملية التعليم والتعلم، وتقديم حزمة مميزة من المواد التعليمية تقدم شرحًا متميزًا للمناهج الدراسية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة أعلنت إتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي على موقعها الإلكتروني مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المواد التعليمية والتدريبية تتضمن المفاهيم الرئيسية بشكل مبسط يسهم في تأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة حرصت على تدريب طلاب المدارس على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج ، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

وثمن وزير التربية والتعليم جهود العاملين بالإدارة المركزية لتطوير المناهج ومديري عموم الإدارات لتنمية المواد الدراسية، فى إعداد هذه المواد والتدريبات الإلكترونية؛ لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

ووجه وزير التربية والتعليم مديرى الإدارات التعليمية ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة بتعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية على موقع الوزارة في مختلف المدارس لمساعدتهم على التحصيل الدراسي.

