"قيم التصالح" ندوة في مكتبة مصر الجديدة.. غداً

أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ، عن تنظيم ندوة بعنوان قيم التصالح، ومن المقرر أن يديرها الدكتور أحمد فرج معالج نفسى اكلنيكى.

وتتناول الندوة قيمة التسامح والسلام النفسى للإنسان، تنفذ الندوة مكتبة مصر الجديدة إحدى القلاع المعرفية التابعة لجمعية مصر الجديدة، وذلك فى الساعة الخامسة من مساء غد الاثنين فى مكتبة مصر الجديدة.

تتناول الندوة قيم التصالح ، والاولويات ،

القدرة والاستطاعة، التوقيت الملائم للتصالح، اساليب المساعدة الذاتية

كيف احافظ علي حقوقي، التبادلية والمعاملة بالمثل، التصالح الطويل الامد في مقابل التصالح قصير الامد.