الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

دعوى لاستبعاد سامح عاشور من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تقدم كلا من أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، مايسة احمد عبد الرؤف، المحامون، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  لاستبعاد  سامح عاشور، من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين.

 

حملت حملت رقم ٣٧٩١١ لسنة : 78 شق عاجل النقابات واتحادات الغرف بجميع أنواعها والانتخابات الخاصة بكل ذلك، واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لادارة انتخابات نقابة المحامين،


وطالب مقيمو الدعوى، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح الأستاذ سامح محمد معروف عبد الله عاشور، واستبعاد اسمه من كشف المترشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم ٩/٣/٢٠٢٤.

 

وفي الموضوع، تم المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار واستبعاد اسم سامح محمد معروف عبد الله عاشور .... من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم ٩/٣/٢٠٢٤ مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المطعون
ضدهما بالمصروفات.

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