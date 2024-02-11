الأحد 11 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سياسي يكشف أهمية مشاركة الحكومة في الحوار الوطني

الدكتور إكرام بدر
الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية

رحب الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ودعوتهم للبدء في تنفيذ توصيات الحوار الوطني ، مشيرًا إلى أنه أمر إيجابي.

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مشاركة الحكومة في الحوار الوطني 

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مشاركة الحكومة في الحوار الوطني في مرحلته الثانية سيعطي له أهمية كبيرة في تنفيذ مخرجاته، لافتًا إلى أن الحوار الوطني يستهدف تبادل الآراء والأفكار بين الخبراء والمتخصصين والسياسيين للوصول إلى حلول للمشكلات المطروحة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها، مؤكدًا أن ما يواجه الدولة من تحديات يتطلب تضافر الجهود ومشاركة جميع الأطراف.

حل المشكلات 

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن مشاركة الحكومة في الحوار الوطني سيسهم كثيرًا في حل المشكلات التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار ومعالجة التحديات الاقتصادية والتضخم والبطالة مما يدفع بعملية التنمية في مجالات الصناعة والإنتاج و التصدير وغيرها من المجالات الأخرى، مؤكدًا أن الحوار ليست أهميته فقط في تبادل الأفكار ولكن أهميته تكمن في التنفيذ على أرض الواقع.

وأفاد بدر الدين، أن مخرجات الحوار الوطني سيتم تنفيذها  من خلال الحكومة والوزراء كلا في مجاله ، وبالتالي فإن الجميع سيشارك في الوصول إلى حلول للمشكلات، على حد قوله.

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