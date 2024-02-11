انتظام الدراسة بجامعة بني سويف مع بداية الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف انتظام الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري وتوافد الطلاب على الحرم الجامعي وانتظام المحاضرات، وتواجد كامل من رجال الأمن الإداري بالجامعة لتأمين الحرم الجامعي ومتابعة انتظام دخول الطلاب للكليات.

حيث ينطلق الفصل الدراسي الثاني في الجامعات اعتبارًا من اليوم السبت 10 فبراير ، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو ، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وذلك وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.

فيما أعلن الدكتور منصور حسن، انتهاء الجامعة من كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني طبقاً للخطة الزمنية المقررة، وانتظام سير العملية التعليمية، وتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب للتحصيل العلمي، وممارسة الأنشطة المختلفة، بما يسهم في ضمان انتظام العملية التعليمية، كما تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة تقديم الدعم والرعاية اللازمة للتيسير على الطلاب، والإجابة عن كل استفساراتهم وحل أي مشكلات أو عوائق قد تواجههم، وتؤثر سلباً على دراستهم ، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على المشاركة بها بما يضمن اكتمال بناء شخصياتهم على النحو الأمثل