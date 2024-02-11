قطع المياه عن مدينة الفشن بسبب توقف محطة القضابي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن مدينة الفشن ومجلس قروي الفنت وتوابعه، اعتبارًا من الساعة 4 فجر غد الاثنين 12 فبراير وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، وذلك بسبب توقف محطة مياه القضابي، خلال تلك الفترة، نظرًا لأعمال الصيانة بخط 800 مم المُغذي لمدينة الفشن.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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