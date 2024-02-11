سعر الدقيق اليوم الأحد عند تاجر الجملة

سعر الدقيق اليوم الأحد.. شهد سعر الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد عند تاجر الجملة ولدى المستهلك بالأسواق المحلية، استقرارًا، وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 23,200 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وتحرص “بوابة الوفد” على تقديم المعلومات كافة التي تطرأ على الساحة السعرية للسلع، لاسيما سعر الدقيق الذي يؤثر على أسعار معظم السلع وقت ارتفاعه، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

سعر الدقيق اليوم في مصر

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 23,400 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 23,200 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

بينما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، تراجعًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 14,000 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن