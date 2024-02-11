الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدقيق اليوم الأحد عند تاجر الجملة

الدقيق
الدقيق

سعر الدقيق اليوم الأحد.. شهد سعر الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد عند تاجر الجملة ولدى المستهلك بالأسواق المحلية، استقرارًا، وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 23,200 جنيه.

 

 وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وتحرص “بوابة الوفد” على تقديم المعلومات كافة التي تطرأ على الساحة السعرية للسلع، لاسيما سعر الدقيق الذي يؤثر على أسعار معظم السلع وقت ارتفاعه، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

txt

مياه القاهرة تنظم ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه

txt

القبض على 358 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات

سعر الدقيق اليوم في مصر

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 23,400 جنيه للطن.

 

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 23,200 جنيه.

 

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

بينما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، تراجعًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 14,000 جنيهًا.

 

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

 

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن

مواد متعلقة

مياه القاهرة تنظم ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه

القبض على 358 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات

الداخلية تنفذ 84 ألف حكم قضائي خلال يوم

المركز الثاني.. إيرادات مرتفعة لفيلم "رحلة 404" في شباك التذاكر
الجريدة الورقية