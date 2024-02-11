مياه القاهرة تنظم ورشة عمل لمناقشة آليات تنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه

عقدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الأحد، ورشة عمل تحت عنوان "آليات تنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه بشركة مياه الشرب بالقاهرة"، حيث حضر الورشة ممثلين من جميع قطاعات الشركة لمناقشة دور كل قطاع بالشركة فى الحفاظ على سلامة ومأمونية مآخذ المياه والمجارى المائية المغذية لجميع محطات الشركة.

وتحرص الشركة، على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والمأمونية لمياه الشرب المنتجة من جميع محطات المياه التابعة للشركة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة البيئة، ووزارة الصحة، ووزارة الرى والموارد المائية، ومحافظة القاهرة، و جهاز شئون البيئة، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، وحماية المستهلك، وتحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لما لخطط سلامة ومأمونية مياه الشرب من آثار مباشرة على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور محمد عبد المولى، مسئول ملف استدامة سلامة ومأمونية مياه الشرب بالشركة القابضة، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة من الشركات الرائدة على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ويرجع ذلك لسرعة تنفيذها ومتابعتها لأى إجراءات تصحيحية بأى من محطات المياه التابعة للشركة، وتطبيق أعلى معايير سلامة ومأمونية المياه لمأخذ محطات المياه من خلال العمل على عدة محاور تتضمن المسح البيئى لمجرى النهر ورفع عينات من مواقع متفرقة بمجرى النهر لضمان سلامة ومطابقة مصادر المياه بمحطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة، هذا بالإضافة للعينات التى يتم رفعها يوميا كل ساعة بكل مرحلة من مراحل تنقية المياه داخل كل محطة، بالإضافة لرصد اى تعديات على مجرى النهر يمكن ان تؤثر على نوعية وجودة المياه الداخلة للمحطات ومخاطبة الجهات المعنية لازالة اى تعديات.

وأضاف عبد المولي، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تتبع خطة ممنهجة لتأهيل جميع محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة للحصول على شهادة سلامة ومأمونية مياه الشرب والتى يتم إعتمادها من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، وحماية المستهلك، ونائب وزير الصحة ورئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة، وذلك بعد اجتياز المحطة لكافة المراجعات وتنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية الواردة بتقارير الرقابة والمتابعة على أداء كل محطة على حدى.

وجدير بالذكر أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تنتج ما يقرب من ٢٥٪ من مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وتواجه الشركة تحديات عدة أهمها ثقافة المواطن والسلوكيات السلبية فى التعامل مع مياه الشرب والتى يتم مواجهتها من خلال العمل بالتوازى على عدة محاور تتضمن نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بتنفيذ خطط لأنشطة التوعية تستهدف كافة فئات جمهور عملاء الشركة وكذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدنى من خلال أنشطة إدارة المشاركة المجتمعية وقياس مدى رضاء العملاء من خلال أنشطة استطلاعات الرأى المتنوعة وقياس توجهات الرأى العام ووسائل الإعلام تجاه الشركة بشكل عام.