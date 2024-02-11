وزير الخارجية يتوجه إلى سلوڤينيا.. تفاصيل

يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد 11 فبراير 2024، إلى جمهورية سلوڤينيا.

جاء ذلك لترؤس الجانب المصري المشارك في أعمال الجولة الثانية للجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوڤينيا على مستوى وزيري الخارجية.

من المقرر أن يجري الوزير شكرى مباحثات تستهدف مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وسلوڤينيا وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور مع نظيرته السلوڤينية “تانيا فايون” حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى تتبنى سلوڤينيا مواقف داعمة لها تجلت بوضوح منذ بداية أزمة قطاع غزة.

زيارة وزير الخارجية إلى سلوڤينيا:

وأوضح السفير أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سوف يلتقي خلال الزيارة كلًا من الرئيسة السلوڤينية Nataša Pirc Musar، وكذا رئيس الوزراء Robert Golob، كما سيجتمع مع وزير الاقتصاد والسياحة السلوڤيني، وذلك في إطار التنسيق بشأن سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

تأتى زيارة وزير خارجية مصر إلى سلوڤينيا في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من نقلة نوعية، كان أبرزها زيارة الرئيس السلوڤيني السابق بوروت باهور إلى مصر في ديسمبر ٢٠١٦، حيث مثلت تلك الزيارة محطة مهمة على صعيد توثيق علاقات التعاون بين البلدين وإكسابها المزيد من الزخم.