23 فبرايرالجاري إنتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين بالإسماعيلية

تجري إنتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية يوم الجمعة الموافق 23 فبراير.

حيث تجرى الانتخابات على 7 مقاعد فيما تجري الانتخابات على مجالس الشعب الهندسية.

ودعت نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية لاجتماع الجمعية العمومية في مقر النقابة 23 فبراير المقبل لمناقشة اعتماد الميزانية عن السنة المالية المنتهية 2023/2024 وإقرار الموازنة عن السنة المالية المقبلة 2024/ 2025.

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقارير امين النقابة وأمين الصندوق ومراقب الحسابات عما تم تنفيذه خلال العام الماضي 2023.

وطالبت النقابة المهندسين المسددين للاشتراكات حتى عام 2022 وأصحاب المعاشات بحضور الجمعية والمقررة في الواحدة من ظهر الجمعة 23 فبراير وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية سيتم تأجيلها حتى الثالثة من ظهر نفس اليوم ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 50 عضو ويتم بعدها عقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة .



وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى على كافة المراكز النقابية الشاغرة في 8 يناير واستمر تلقى طلبات الترشح حتى 23 يناير 2024،

وستجرى الانتخابات على مقاعد نصف الأعضاء "مجالس الشعب الهندسية، مجالس النقابات الفرعية" ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات نفاذا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 2133 لسنة 1975.