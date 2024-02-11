٩٤٫٦٧٪ عائداً متوقعاً على الاستثمار لشركة سيتى لاب (CILB) عام 2028

٥٠ مليون جنيه الفجوة التمويلية

أكد الدكتور أحمد عثمان الجعيدى مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة معامل سيتى لاب للتحاليل الطبية أن نسبة الربح المتوقعة لرأس المال طبقاً للخطة المستقبلية المقدمة للبورصة المصرية قد تصل إلى ٩٤٫٦٧٪ فى العام ٢٠٢٨.

قال «د. الجعيدى» إن العائد على الاستثمار فى شركة سيتى يعد من أفضل النسب الموجودة بسوق الرعاية الصحية، حيث أنه من المتوقع أن تحقق الشركة عائد ٢١٫٦٪ فى العام ٢٠٢٤ و٣٣٫٣٥٪ فى العام ٢٠٢٥ و٥٨٫٢٤٪ فى العام ٢٠٢٦، و٨٠٫٦٧٪ فى العام ٢٠٢٧ ليصل إلى ٩٤٫٦٧٪ فى العام ٢٠٢٨.

تسعى الشركة من خلال التداول فى البورصة إلى توفير الفجوة التمويلية التى تصل إلى ٥٠ مليون جنيه مصرى، بما يسهم فى إدراج الشركة بالسوق الرئيسى خلال فترة قليلة.

يشار إلى أن الجهات المعنية قد قاربت على الانتهاء من الموافقات اللازمة على أن يكون التعامل على سهم الشركة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى خلال فبراير الجارى.