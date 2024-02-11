سقوط 7 لصوص متهمين بجرائم سرقة بالإكراه في جنوب سيناء

شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.



وأسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين) لقيامهم بسرقة (مبلغ مالى وهاتف محمول من (تاجر وشقيقه) بالإكراه حال سيرهما بسيارة بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزتهم (سيارة - بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات "مستخدمين فى إرتكاب الواقعة").

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع السرقة بالإكراه من المواطنين على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط (المبلغ المالى والهاتف المحمول المستولى عليهما).

كما تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة حقيبة خاصة (بسيدة بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ) وبداخلها (مبلغ مالى- بطاقة تحقيق شخصية وبعض الأوراق).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بارشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.



كشف قطاع الأمن العام، لغز اختطاف مستريح الدقهلية، وتبين احتجازه داخل إحدى المزارع بنطاق محافظة الإسماعيلية إثر خلافات مع آخرين.

الأمن العام ..يكشف لغز اختطاف مستريح الدقهلية

وكانت مديرية أمن الدقهلية ، قد تلقت بلاغا يفيد بحادث اختطاف تاجر ويملك محل فى نطاق دائرة قسم شرطة أول المنصورة بعد أن حضر إليه مجهولين يستقلون سيارة وقاموا باصطحابه بالإكراه.

وفى وقت لاحق ورد اتصال هاتفى وطلب المتصل مبلغ مالى يقدر بملايين الجنيهات مقابل إطلاق سراحه.

وكشفت التحريات الأولية التى أجراها فريق البحث وجود مديونيات علي المجنى عليه- سبق اتهامه فى 7 قضايا "تبديد- نصب"- لسابقة قيامه بتجميع مبالغ مالية من المواطنين لتوظيفها إبان عمله بمحافظة الإسماعيلية.

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث الدقهلية وقطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية وتوصلت التحريات إلى أن المختطف يتواجد بدائرة مركز أبوصوير وداخل مزرعة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى تحرير المختطف وضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة إثر خلافات مالية وتعرض أحدهم لواقعة نصب من قبل المجنى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.