دوري المحترفين.. تعرف على صفقات مجموعة الصعود للممتاز

تنطلق منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بدوري المحترفين، في الساعة الثالثة عصر غدًا الإثنين المقبل وواصلت أندية مجموعة الصعود، بدوري المحترفين تدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز.

ودعمت جميع الأندية المشاركة بالمجموعة باستثناء نادي حرس الحدود نظرًا لعقوبة إيقاف القيد من جانب الفيفا.

جاءت صفقات أندية الصعود :

1- بتروجت

اكتفى بتروجت متصدر مسابقة دوري المحترفين بصفقة واحدة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالتعاقد مع حجاج عويس قادمًا من صفوف زد.

2- وادي دجلة

أعلن وادي دجلة التعاقد مع 5 صفقات جديدة وهم عمار شرف الدين لاعب بروكسي، فهد أبوالفتوح لاعب النجوم، وليد عادل لاعب زد، أحمد صلاح لاعب بورفؤاد، وأكرم عبدربه قادمًا من صفوف القناة.

3- غزل المحلة

حلم العودة إلى الدوري الممتاز دفع إدارة غزل المحلة لتجديد دماء الفريق بالتعاقد مع 12 صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية وهم ثنائي زد أحمد رفعت ونادر رمضان، بسام وليد لاعب بروكسي، الكاميروني سيرجي أونانا قادمًا من صفوف خيطان الكويتي، أحمد سالم لاعب لافيينا.

كما ضم إسلام مجدي لاعب العبور، عبدالناصر دي ماريا لاعب بلدية المحلة، فارس نيمار لاعب سمنود، أحمد كاستيلو لاعب أسوان، محمد طارق لاعب أبوقير للأسمدة، يحيى زكريا لاعب مصر المقاصة، ومحمود عبدالعزيز لاعب الداخلية.

4- لافيينا

تعاقد لافيينا مع 4 لاعبين وهم رضا الويشي قادماً من صفوف ألو إيجيبت، حازم مرسي لاعب الإسماعيلي، محمد إبراهيم لاعب التعاون الليبي، وعلاء سلامة لاعب أسوان.

5- السكة الحديد

نجحت إدارة السكة الحديد في التعاقد مع 10 صفقات جديدة وهم ثنائي الزمالك محمد حسام «بيسو» ومصطفى شكري، أحمد سوداني ومحمود غالي لاعبا غزل المحلة، جرجس مجدي لاعب زد إف سي، محمد ريعو لاعب القناة، محمد سمارة لاعب بتروجت، محمد سامي لاعب بيراميدز، محمد حسام لاعب الجونة، ويوسف مجدي عبدالغني لاعب المقاولون العرب.

6- طنطا

تعاقد طنطا مع بيدو نصر حارس النصر القاهري، عبدالرحمن اللاهوني لاعب بلدية المحلة، ثنائي كفر الشيخ عوض التهامي وأحمد أباظة، محمد كرم لاعب شباب كوم حمادة، إسلام واصل لاعب الحمام المطروحي، ميدو شتات لاعب منوف، وإبراهيم حميدو قادماً من صفوف المنصورة.

7- بروكسي

أعلن بروكسي التعاقد مع 5 صفقات خلال «الميركاتو الشتوي»، حيث ضم وجيه عبدالحكيم قادماً من صفوف أبوقير للأسمدة، معتز كاجو لاعب القناة، الغيني أبوبكر ديانج، أحمد فوزي لاعب سبورتنج، وأحمد حجازي لاعب دسوق.

8- راية

تعاقد راية مع حسام حسن، محمود علاء وعمرو مصطفى ثلاثي غزل المحلة، أحمد الخطيب لاعب بلطيم، عبدالرحمن زين لاعب مصر المقاصة، عمرو محمد لاعب طلائع الأسطول، أحمد سالم صافي لاعب الجونة، محمد خالد لاعب أبوقير للأسمدة، غريب ياسر لاعب الجمهورية شبين، وثنائي مكادي ناصر الفار وأحمد حسين.

9- القناة

تعاقد مسئولو القناة مع محمد أبو الحمد ظهير أيسر غزل المحلة في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوفه بالميركاتو الشتوى، وتعاقد الفريق حتى الآن مع أحمد راشد قادما من أبو قير للأسمدة ومحمود كشلط لاعب السكة الحديد ، وعمرو بركات من مكادى ، بينما استغنى عن محمد توكل الذى رحل للقزازين ، وعمر ميرا الذى منحته الإدارة الإستغناء الخاص به ومحمد ريعو إعارة للسكة الحديد .

نادي القناة

مباريات مجموعة الصعود "الأسبوع الأول"

بروكسي × وادي دجلة

راية × السكة الحديد

بتروجيت × حرس الحدود

القناة × لافيينا

غزل المحلة × طنطا

ترتيب دوري المحترفين:



1- بتروجيت 45 نقطة

2- وادي دجلة 38 نقطة

3- حرس الحدود 36 نقطة

4- غزل المحلة 35 نقطة

5- لافيينا 33 نقطة

6- السكة الحديد 29 نقطة

7- طنطا 29 نقطة

8- بروكسي 29 نقطة

9- راية 28 نقطة

10- القناة 28 نقطة

11- بترول أسيوط 28 نقطة

12- أبو قير للأسمدة 25 نقطة

13- المصرية للإتصالات 24 نقطة

14- أسوان 22 نقطة

15- دكرنس 21 نقطة

16- مكادي 15 نقطة

17- جمهورية شبين 14 نقطة

18- النجوم 13 نقطة

19- مصر للمقاصة 9 نقاط

20- النصر للتعدين 6 نقاط