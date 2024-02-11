وكيل تعليم الأقصر يتفقد ملتقى الطلاب بورش مهرجان الأقصر للسينما الافريقية

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأحد الملتقي لطلاب المدارس المشاركة في مهرجان السينما الإفريقية لدورته الثالثة عشر من 5 الي 9 فبراير 2024 بقاعة رع بفندق الجولي فيل والتي تشارك 48 مدرسة موزعين علي قاعات الجولي فيل وقصر الثقافة وورش بمكتبة مصر العامة لجميع المراحل التعليمية والذي يعد من أبرز ملامح الترويج السياحي بالأقصر، ومشاركة 32دولة أفريقية ويعتبر همزة وصل بين الدول الأفريقية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

أكد خالد خلال حديثه على أهمية الأنشطة التربوية والدور البارز الذي تلعبه في صقل شخصية ومواهب الطالب، ومدى حرص الوزارة على هذا الشأن.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قد انطلقت مساء الجمعة بمعبد الأقصر، حيث أقيم حفل الافتتاح بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، ومحمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والنجم محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، وسفيري المملكة المغربية ودولة مالي وعدد من النجوم والمخرجين والمنتجين من مصر والدول العربية والافريقية.

ويقام مهرجان الاقصر خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير الحالي تحت شعار «أفريقيا بكل الألوان».