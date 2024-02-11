إيمي سمير غانم تحيي ذكرى والدها بصورته على الحقيبة في مهرجان الأقصر

حضرت الفنانة إيمي سمير غانم ندوة تكريم ضمن فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية رفقة زوجها الفنان حسن الرداد، لتتألق بظهور لافت أحيت به ذكرى والدها الفنان الراحل سمير غانم.

الفنانة إيمي سمير غانم

إيمي سمير غانم تتألق بلوك كاجوال عصري وصورة والدها

وتألقت إيمي سمير غانم بإطلالة كاجوال لافتة، مرتدية جاكيت داكن باللون الرمادي الفضفاض، متعدد الطيات ناحية الصدر، مع بنطال جينز.

وأحيت ذكرى والدها بحقيبة متوسطة الحجم مطبوع عليها صورة سمير غانم باللون الأبيض والأسود، وتزينت بسلاسل رقيقة متدليه ناحية الصدر، وساعة كبيرة الحجم باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت إيمي تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها وظهرها بصيحة الويفي المرتبة والناعمة.

واستكملت إيمي إطلالتها بلمسات جمالية هادئة خالية من التكلف، فوضعت مكياجًا رقيق، مختارة بلاشر وأحمر شفاه بدرجات اللون الوردي الفاتحة، وأبرزت جمال عينيها بتركيب رموش غير مبالغ فيها؛ لتحصل على عينين واسعتين جذابتين.