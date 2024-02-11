الأحد 11 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مد العرض المسرحي "قمر الغجر" بالبالون لأسبوعين

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل الفنانة ميرنا وليد، استكمال العرض المسرحي "قمر الغجر"، على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، وذلك بعد مد العرض لأسبوعين .

يشار إلى أن مسرحية "قمر الغجر"، كتابة وإخراج عمرو دوارة عن فكرة للأديب محمود مكي، ويتضمن العرض تسعة استعراضات بخلاف بعض الأغاني الفردية والثنائية، وكتب الأغاني الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، ويصمم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (أحد نجوم فرقة رضا).

ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض نحو 30 ممثلاً ومن بينهم: ميرنا وليد، علاء حسني، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، عصام عبد الله، سيد عبد الرحمن، إبراهيم غنام، حسام رسلان، صابر عبد الله، مها عثمان، محمد زينهم، بهجت لطفي، محمد نيازي، أحمد مصطفي، بوسي الهواري، وهيئة الإخراج تتكون من: هشام الحصرى، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو مرسى، شمس شاهين.

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