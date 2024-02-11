تصعيد منتخب مسرح جامعة بني سويف للتصفيات النهائية لمهرجان إبداع

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف تصعيد منتخب مسرح الجامعة للمنافسة في التصفيات النهائية في مجال المسرح ضمن فعاليات مهرجان ابداع 12، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وذلك بعد فوز العرض المسرحي "روبيك" تحت إشراف محمد فاروق مديرعام ادارة رعاية الشباب بالجامعة، بعد منافسة مع 50 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، علي أن يتم العرض يوم 14 فبراير الجاري علي مسرح وزارة الشباب.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة لمنتخب مسرح الجامعة، ولإدارة النشاط الفني القائمين علي تدريبهم.

مؤكداً دور المسرح الجامعي في تنمية سمات الشخصية لدي الطلاب ومن أهمها الثقة بالنفس، والاتزان الانفعالي وتحمل المسئولية، فضلا عن إكسابهم العديد من القيم الايجابية، وتنمية الاحساس بقضايا المجتمع والقدرة علي التعبير إضافة إلي اكتشاف الموهوبين وتنمية الموهبة لديهم، وتزويدهم بالمعلومات والثقافات والخبرات المتنوعة.