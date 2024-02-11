طقس دافيء وانتظام في حركة الملاحة وأعمال الصيد بالإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الأحد تحسن نسبي في حالة الطقس وبدت الأجواء مستقرة خلال ساعات النهار، حيث ساد طقس مائل للدفء نهاراً على محافظة الاسماعيلية، وشديد البرودة ليلا .



وفي الساعات الأولى من الصباح ظهور شبورة مائية كثيفة تشكلت مع أوقات الفجر واستمرت حتى الصباح الباكر وبدات في التلاشي تدريجيًا مع الساعة الثامنة صباحًا وذلك على الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية.

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مجموعة من النصائح للقيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية، النصيحة الأسلم والأفضل هى تجنب قيادة السيارة أثناء الشبورة حتى تصبح الرؤية جيدة.

وشهدت حركة المرور بالطرق السريعة والمحاور المروية الرئيسية والميادين العامة انتظاما خلال ساعات النهار .فيما تواصل حركة الصيد نشاط أعمالها بالكامل داخل قناة السويس وبحيرة التمساح والبحيرات المرة مع هدوء سرعة الرياح واستقرار حالة البحر التي شهدت الفترة الماضية اضطرابا نسبياً.

وانتظمت حركة الملاحة الدولية بقناة السويس من الجانبين ودخلت القوافل الشمالية من البحر المتوسط في موعدها المحدد وايضا القوافل الجنوبية القادمة من البحر الاحمر، كما شهدت حركة الأسواق التجارية في مدينة الإسماعيلية نشاطا مع تحسن حالة الطقس اليوم.

وكانت محافظة الإسماعيلية شهدت على مدار الأسابيع الماضية اضطراب في حالة الطقس بسبب رياح شديدة وأمطار وتراجع في درجات الحرارة.