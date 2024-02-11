منتخب سوريا للسيدات ينهي معسكره الداخلي قبل السفر إلى لبنان

أنهى منتخب سوريا للسيدات معسكره الداخلي في مدينة دمشق الذي امتد من 1 إلى 10 من هذا الشهر تخلله ثلاثة لقاءات ودية مع أندية محلية كان الهدف منها زيادة الاحتكاك والوقوف على جاهزية الفريق بعد فترة التحضير السابقة.

والتقى رئيس الاتحاد صلاح الدين رمضان بعثة منتخب سوريا صباح اليوم قبل مغادرته إلى لبنان لإقامة معسكر تدريبي يتخلله لقاءين وديين مع المنتخب اللبناني للسيدات لوضع اللمسات الأخيرة للفريق قبل الانطلاق إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة ببطولة غرب آسيا للسيدات.

وكان منتخب سوريا لكرة القدم النسائية قد توج بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للناشئات، بعد فوزه على الأردن بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء الأردنية شهر نوفمبر الماضي.

سوريا تعتذر عن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، الخميس الماضي، في بيان على صفحته الرسمية في فيسبوك، اعتذاره عن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في مدينة هانغتشو الصينية.

وبرر اتحاد الكرة اعتذاره بناء على تقرير الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي المتعلق بوضعية لاعبي المنتخب وجاهزيتهم، وبسبب رفض اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية أي تعديل على أسماء اللاعبين الذين جرى رفعهم مسبقاً.

وكانت سوريا قد وقعت في المجموعة الثانية في الأسياد، إلى جانب أوزبكستان وهونغ كونغ وأفغانستان.

يذكر أن المنتخب الأولمبي السوري خرج من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا، بعد احتلاله المركز الثالث قبل الأخير في المجموعة التي استضافتها الأردن، الأسبوع الفائت، بخسارتين أمام البلد المضيف وعمان بنتيجة واحدة 2 - 0، وفوز كبير على بروناي 11 - 0.

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