ندب الدكتور محروس محمد لتسيير أعمال كلية آداب بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، قرار رقم 276، بندب الدكتور محروس محمد ابراهيم، الأستاذ بكلية الآداب، لتسيير أعمال عميد كلية الآداب، متمنيا له التوفيق والسداد واستمرار مسيرة التقدم في جميع قطاعات الكلية المختلفة، وموجها الشكر للدكتور رمضان عبد النبي عامر، العميد السابق لكلية الآداب لجهوده المبذولة طوال فترة عمادته للكلية.

يذكر أن، الدكتور محروس محمد إبراهيم حاصل علي ليسانس الآداب في اللغة العربية وآدابها بتقدير جيد جدًّا وعُين معيدًا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة فرع بني سويف عام 1991، ثم درجة الماجستير بتقدير ممتاز في الدراسات اللغوية من كلية الآداب عام 1996.

ثم الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في الدراسات اللغوية عام 2000، وتدرج في الدرجات العلمية حتي حصوله علي درجة الأستاذية عام 2015، وتقلد العديد من المناصب العلمية، وله مجموعة متنوعة من المؤلفات والأبحاث العلمية المنشورة.