حملة مكبرة لرفع المخلفات وبقايا الأشجار بمقابر الإسماعيلية

قامت قطاعات المشروعات والأزمات والطوارئ ومعدات الحملعة الميكانيكية بحي ثان بمدينة الإسماعيلية، بتنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات وبقايا الجريد من داخل المقابر الرئسية الكائنة بمنطقة الشهداء على مدار الثلاثة أيام الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بنظافة المقابر؛ تيسيرًا على المواطنين لإتمام مراسم دفن ذويهم وأثناء ترددهم على المقابر.

وناشدت رئيس حي ثان بمدينة الإسماعيلية المواطنين عند وضع جريد جديد إزالة القديم؛ وذلك لاستمرارية نظافة المقابر الخاصة بهم وعدم ترك القديم لتراكم المخلفات حوله.

وكان رئيس الوحدة المحلية لحي ثان أعلن مؤخرا عن رفع كفاءة الإنارة العامة كما تم رفع الإشغالات بمحيط منطقة المقابر من الخارج بالإضافة لتركيب البلدورات وصيانة سور المقابر من ناحية الشارع الموازى لشارع عبد الحكيم عامر.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة صيانة وتجميل منطقة المقابر بالكامل حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري، ومراعاة لحرمة الموتى ومنعًا لانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عن تراكم المخلفات والقمامة.