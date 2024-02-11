نقيب الصحفيين: مؤسسة هيكل تدعم مركز التدريب بالنقابة

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، يحضر من خلال مؤسسة هيكل للصحافة العربية، والدور الذي تقوم به، من خلال تدريب أجيال أخرى من الصحفيين.

وأضاف أن هذا الدور المهم لمؤسسة هيكل يدعم مركز تدريب النقابة، وخلال الفترة الماضية بذل المجلس جهدًا كبيرًا لاستعادة هذا المكان، وتُعد لبداية انطلاقته الثانية، وقريبًا سيتم إعلان افتتاحه بشكل رسمي، بمجموعة من الاستديوهات التي تم تطويرها، ومن خلال برنامج تدريبي، أشرف عليه القائمين على مركز التدريب".

وتابع: "أتمنّى ان يؤدي المركز، الدور الذي كان منوطًا به أن يؤديه، سندعوكم للانطلاق الجديد للمركز خلال أيام، نتمنّى أن نكون على قدر مسؤوليتكم".

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وافتتاح دورة صحافة الحرب في عصر السوشيال ميديا