ناقد فني: مسلسلات رمضان 2024 فيها ثراء في كل شيء

أكد الناقد الفني محمد شوقي، أن الريادة المصرية في الدراما لم تغب وموجودة وستظل مصر هي الرائدة في هذا المجال، مشددًا على أنه دائمًا المسلسلات بالخارج تنجح من خلال النجوم المصريين.

مسلسلات رمضان 2024

وأشار “شوقي”، خلال تصريحات ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع عبر فضائية "دي أم سي"، إلى التنوع والثراء المقدم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مسلسلات هذا العام، منوهًا بأن دراما شركة المتحدة في رمضان هذا العام، فيها تنوع كالعادة وثراء في الأفكار يناسب كل فئات المجتمع.

وأوضح أن هذه الدراما تجعل المشاهد متشوقًا لرؤيتها بالكامل، وليس متابعة مسلسل أو اثنين كما كان في السابق، موضحًا أن مسلسلات رمضان 2024 فيها ثراء في كل شيء سواء الإخراج أو الفكرة أو الإنتاج.

ونوه بأن عرض مسلسلات 15 حلقة له أهمية كبيرة، والتي حققت نجاحًا باهرًا في الفترة الماضية، مقدمًا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لحرصها على تقديم هذا النوع في رمضان.

يعتبر شهر رمضان حالة خاصة لدي الجمهور لمتابعتهم نجمهم المفضل على الشاشة لمدة 30 يومًا فى عمل يجذبهم وينال اعجابهم، وعلى الرغم من أن هناك نجومًا اعتادت التواجد فى رمضان الا أن هذا الموسم أعلن عدد من النجوم مبكرًا الغياب عن الموسم الرمضاني 2024 بشكل رسمي.

وتستعرض الوفد أبرز هؤلاء النجوم:

مسلسل كويرا

خرج مسلسل "كوبرا" بطولة النجم محمد إمام من رمضان بسبب انشغاله باعمال سينمائية أخري، وذلك بعد تألقه فى آخرأعماله برمضان مسلسل "النمر" الذي برع فى تقديمه بجانب النجمة نرمين الفقي ومحمد رياض.

شارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

مسلسل الراكون

يغيب النجم يوسف الشريف عن رمضان للعام الثالث على التوالي و ذلك بعد توقف تحضيرات المسلسل لينضم المسلسل الى رمضان 2025.

كانت آخر أعمال النجم يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25"، الذي عرض في رمضان 2021، من 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.