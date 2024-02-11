ساوثجيت وستيف كوبر أقرب المرشحين لخلافة هودجسون في كريستال بالاس

يبدو أن أيام المدير الفني المخضرم روي هودجسون باتت معدودة في منصب المدير الفني لفريق كريستال بالاس في ظل حالة الغضب الجماهيري ضده وتراجع النتائج إلى حد بعيد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وفي تقرير لها أكدت صحيفة ذي صن البريطانية ان هودجسون يواجه عاصفة من الغضب الجماهيري داخل نادي كريستال بالاس بعد تراجع نتائج الفريق وان لم يحقق كريستال بالاس النتيجة المرجوة في مباراته امام تشيلسي مساء الاثنين ربنا تزيد من الضغوط على العجوز هودجسون حيث يبتعد كريستال بالاس لخمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط في جدول الدوري الأنجليزي الممتاز .

وقالت ذي صن ان إدارة كريستال بالاس مازالت متمسكة بروي هودجسون حتى نهاية الموسم الحالي لكنها وضعت قائمة بالمدربين الذين يمكنهم التواجد في مقعد المدير الفني في الفترة المقبلة وياتي في مقدمتهم جاريث ساوثجيت المدير الفني الحالي للمنتخب الأنجليزي الذي ربما يغادر منصبه كمدير فني لمنتخب الأسود الثلاثة عقب انتهاء بطولة يورو ٢٠٢٤ في شهر يونيو المقبل .

ايضا يبرز اسم المدير الفني السابق لفريق نوتنجهام فوريست الأنجليزي ستيف كوبر والذي تمت إقالته في شهر ديسمبر الماضي وحل محله المدير الفني السابق لنادي اتحاد جدة السعودي و ولفرهامبتون الأنجليزي نونو سانتو .

يذكر ان نادي كريستال بالاس سيواجه تشيلسي مساء غدا ( الاثنين ) على ملعب سلهيربارك ضمن مباريات بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز.