وزير الصحة يلتقي وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية لبحث زيادة الدعم الصحي لقطاع غزة

بتوجيهات رئاسية:

بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، السيدة لولوة الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر، وذلك لبحث زيادة المساعدات الصحية التي تقدمها مصر وقطر للأشقاء في قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار، قام بزيارة المصابين من الأشقاء الفلسطنيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات دولة قطر الشقيقة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتقديم الدعم الطبي للمصابين والمرضى بقطاع غزة، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو من خلال المستشفيات في مصر وقطر

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزيران بحثا الاحتياجات العاجلة لسكان قطاع غزة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر وقطر، لتوصيل المساعدات الطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين، بما يساهم في توفير متطلباتهم وتخفيف معاناتهم.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، استعرض جانبا من الجهود المصرية في هذا الملف والتي بدأت مع بداية الأحداث الدامية في قطاع غزة، حيث تم فتح معبر رفح من الجانب المصري، بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير شرح مخطط مستشفيات الإحالة التي خصصتها مصر لمساعدة وعلاج الأشقاء الفلسطينيين، والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات، مؤكدا استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب، وإجراء أكثر من 1300 عملية جراحية ذات مهارة فائقة إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح.

ومن جانبها، أشادت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، بالدور المصري في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين، وما قدمته مصر قيادة وشعبا، لمساعدة الأشقاء من المصابين الفلسطينيين، منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث في قطاع غزة، مؤكدة التنسيق الكامل مع مصر لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين.



