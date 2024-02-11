عاجل
أشهر قاتلة متسلسلة مصرية.. السفاحة صباح خلصت على عيلة زوجها بالزرنيخ
الأحد 11 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

سكرتير مساعد البحيرة يقود حملات تموينية مكبرة على المخابز

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية

قاد كامل غطاس سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، حملات تموينية مكبرة بمراكز دمنهور وشبراخيت والرحمانية، بحضور المحاسب مجدي الخضر - مدير مديرية التموين، وبمشاركة مفتاح عبد اللطيف - مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية. 

حيث أسفرت الحملات عن تحرير ٣١ محضر تموينى، مابين نقص وزن وعدم نظافة وعدم مطابقة المواصفات، بالإضافة لضبط مخابز بلدية لتصرفهم فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم.

وشدد السكرتير العام المساعد علي أهمية إستمرار وتكثيف الحملات التموينية بهدف ضبط الأسواق وحماية أقوات المواطنين من جشع بعض التجار والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على توافر السلع وبخاصة السلع الإستراتيجية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن. 

ياتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين. 

مواد متعلقة

المرور تحرر 1220 مخالفة بسبب الهاتف المحمول

رفض طعن رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية.. تفاصيل

انعقاد مقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بمسجد الإمام الحسين.. السبت

الأمن يضبط 139 قطعة سلاح ناري بحوزة 118 متهمًا

القبض على 11 من مساطيل الطرق خلال يوم

ضبط 44 ألف مخالفة مرورية متنوعة

خبير يكشف علاقة القبض على امبراطور الذهب بحركة الأسواق (فيديو)

د. وليد عتلم يكتب: نصر أكتوبر وأفريقيا
الجريدة الورقية