سكرتير مساعد البحيرة يقود حملات تموينية مكبرة على المخابز

قاد كامل غطاس سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، حملات تموينية مكبرة بمراكز دمنهور وشبراخيت والرحمانية، بحضور المحاسب مجدي الخضر - مدير مديرية التموين، وبمشاركة مفتاح عبد اللطيف - مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.

حيث أسفرت الحملات عن تحرير ٣١ محضر تموينى، مابين نقص وزن وعدم نظافة وعدم مطابقة المواصفات، بالإضافة لضبط مخابز بلدية لتصرفهم فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم.

وشدد السكرتير العام المساعد علي أهمية إستمرار وتكثيف الحملات التموينية بهدف ضبط الأسواق وحماية أقوات المواطنين من جشع بعض التجار والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على توافر السلع وبخاصة السلع الإستراتيجية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

ياتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.