محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" في إطسا ويوسف الصديق

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الجاري تنفيذ مرحلتها الأولى بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية للعديد منها، ودخول بعضها الخدمة، وبلغت نسب التنفيذ بباقي المشروعات مستويات مرتفعة، موجهاً بسرعة الانتهاء من أعمالها تبعاً للجداول الزمنية، للبدء الفعلي لتسليمها وفرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بعد تلافي كافة ملاحظات مسئولي شركة دار الهندسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ووفد شركة دارالهندسة، المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم، الذي ضم المهندس محمد ماهر، والمهندس أحمد عبد الغنى، و أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، و جبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ فتوح حافظ خطاب مدير عام البريد بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحى مدير المكتب الفني بمكتب محافظ الفيوم، وإسلام عبد التواب منسق وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي شركات المرافق، والجهات ذات الصلة.

مشروعات الصرف الصحي ومياة الشرب..

تناول الاجتماع، مراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بمختلف القطاعات، والتي شملت: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والصحة، والإسعاف، والمجمعات الخدمية والزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، والإسعاف، والبريد، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، ونقاط الإطفاء والأسواق والمواقف، والأبنية التعليمية، والطرق والكباري، ومناقشة آليات تسليم المشروعات التي انتهت أعمالها بنسبة 100%، خلال المرحلة القادمة، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها.

وشدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على وضع خطة تدارك لمشروعات «حياة كريمة» الجاري تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، التي لم تبلغ نسب تنفيذها المستهدفات المرجوة، موجهاً مسئولى شركة الغاز بسرعة أنهاء الأعمال بكافة القرى والمواقع المتاحة خلال أسبوع، والتنسيق مع مسئولى دار الهندسة بشأن تلك القرى والمناطق ذات الإتاحة لتنفيذ الأعمال الخاصة بالألياف الضوئية، كما شدد على سرعة تلافى جميع ملاحظات مسئولي دار الهندسة، على مختلف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سواء أكانت ملاحظات داخلية أو خارجية.

كما شدد محافظ الفيوم، على سرعة تمهيد الطرق الداخلية من قبل مسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى بقرى المبادرة الرئاسية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، التى انتهت كافة أعمال شبكات المرافق بها، وأصبحت متاحة لتنفيذ الأعمال، مؤكداً على مسئولى الهيئة العامة للطرق والكباري بسرعة إنهاء أعمال الطريق السياحي جنوب بحيرة قارون "المسلات / قوتة"، وكذا طريق "الريان"، فضلاً عن طريق "إطسا / الفيوم"، وطريق "مدينة ماضي / قليون"، مشدداً على مسئولى مختلف القطاعات، والشركات المنفذة لمشروعات "حياة كريمة" الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات، وتلافى أي ملاحظات إنشائية بها.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة دار الهندسة المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لإدارة ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، عدد المشروعات بكل قطاع من القطاعات، وما تم نهوه منها، ونسب التنفيذ فى الجاري العمل به، ورصد الاحتياجات الحتمية لها، والملاحظات الإنشائية بكل مشروع من المشروعات.