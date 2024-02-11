ترامب يعد بطرد المهاجرين من أمريكا حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن ترحيبه برفض مشروع قانون الهجرة، مؤكدا أنه إذا تم انتخابه رئيسا سيقود عملية ترحيل ضخمة منذ اليوم الأول له في المنصب.

ووعد ترامب، خلال تجمع عام في كارولاينا الجنوبية، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، بإنهاء كل سياسات الحدود المفتوحة لإدارة الرئيس جو بايدن بالإضافة لإطلاق أكبر عملية ترحيل وطنية في تاريخ الولايات المتحدة.

وشدد ترامب على أنه لا خيار أخر في ملف المهاجرين.

ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع في شهر نوفمبر من هذا العام لانتخاب الرئيس الأمريكي المقبل للبلاد. وبما أن الشخص الذي يجلس في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض له تأثير كبير على حياة الناس داخل وخارج الولايات المتحدة، تحظى هذه الانتخابات بالاهتمام ويتابع الجميع نتائجها.

وكما هو معروف، يهيمن على النظام السياسي في الولايات المتحدة حزبان فقط، وإلى أحدهما ينتمي كل رؤساء أمريكا في العصر الحديث.

فالحزب الديمقراطي هو الحزب السياسي الليبرالي، وهو الذي تتحدد أجندته إلى حد كبير من خلال الدفع من أجل الحقوق المدنية، وشبكة الضمان الاجتماعي واسعة النطاق، واتخاذ تدابير لمعالجة التغير المناخي.

وهو حزب الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، الذي يسعى للفوز بفترة ولاية رئاسية ثانية في البلاد.

أما الحزب الجمهوري، فهو الحزب السياسي المحافظ في الولايات المتحدة. ويعرف أيضا باسم الحزب القديم الكبير، ومن أبرز مايدعو له منذ زمن، خفض الضرائب وتقليص حجم الحكومة، والحق في حيازة السلاح، وتشديد القيود على الهجرة والإجهاض.