محافظ أسيوط يوجه بالحفاظ على الرقعة الزراعية بتوعية المزارعين وإزالة التعديات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالحفاظ على الرقعة الزراعية بكافة الطرق الممكنة سواء بتوعية المزارعين وأصحاب الأراضي أو رصد وإزالة التعديات أولاً بأول دون تهاون أو تقاعس مع اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر وفرض غرامات تجاه المتعدين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون.

مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة المراكز والأحياء والتي من بينهم الفلاحين والمزارعين الذين يمثلون فئة هامة بالمجتمع باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأجياء القادمة وذلك بحفاظهم على الأراضي الزراعية دون تعدي أو تبوير تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة وأشرف محمد مدير الشئون المالية والإدارية وبهاء عثان مدير إدارة التخطيط والموازنة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وقد ناقش اللقاء ما تم إزالته من تعديات على الأراضي الزراعية والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين خلال الفترة الماضية فضلاً عن استعراض الجهود المبذولة في قطاعات مديرية الزراعة المختلفة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

وأوضح محافظ أسيوط أن القطاع الزراعي في مقدمة أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظراً لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي لذا علينا تضافر وتكثيف الجهود بين كافة الجهات المعينة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة كـ (إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها).

لافتاً إلى تكثيف الندوات الارشادية وحملات التوعية للمزارعين وزيادة الوعي والثقافة في كافة القضايا التي تهمهم فضلاً عن التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والتسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وأهمية تدوير المخلفات الزراعية والحفاظ على المياه والري الحديث.

مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.