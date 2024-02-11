انطلاق الأنشطة الطلابية بكليات جامعة القاهرة

انطلقت الأنشطة الطلابية في كليات جامعة القاهرة بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي، وتحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وتنظم كليات جامعة القاهرة خلال الأسبوع الأول عدة فعاليات متنوعة؛ إذ تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية رحلة ترفيهية إلى مدينتي الأقصر وأسوان لأكثر من 70 طالبا وطالبة.

وفي كلية العلوم تنظم الكلية رحلة علمية إلى مدينتي سانت كاترين وشرم الشيخ لطلاب برنامج علوم البترول، وفي كلية التجارة ينظم مركز البحوث والدراسات التجارية عدة برامج تدريبية للطلاب والخريجين في مجالات المحاسبة وغيرها، كما تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة، بروفات لفريق الفنون الشعبية بإدارة النشاط الفني.

كما تنظم كلية الدراسات العليا للتربية من خلال مركز الإرشاد النفسي دورة تدريبية بعنوان تعديل السلوك للاطفال والمراهقين.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية مع انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

استعدادات جامعة القاهرة للفصل الدراسي الثاني

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 /2024 طبقا للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وأكد الخشت انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى تنفيذ خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

ونبه رئيس جامعة القاهرة بضرورة انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.