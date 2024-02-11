الأحد 11 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئاسة الروسية تكشف كواليس مقابلة بوتين كارلسون

بوتين وكارلسون
بوتين وكارلسون

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون هو من اقترح بنفسه إجراء مقابلة خاصة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووردت تصريحات بيسكوف خلال مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين على قناة "روسيا 1" وقال فيها إن الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، اقترح بنفسه إجراء مقابلة وسرعان ما وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك".

وأضاف بيسكوف قائلا: "في الواقع، هو نفسه اتصل بنا، واقترح إجراء هذه المقابلة. لقد بحثنا بنشاط في مواده، ونظرنا إلى جمهوره، وبحثنا في مدى توازنه في تغطية بعض القضايا وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أننا نوصي الرئيس حقًا بإقامة مقابلة معه".

ونشر الصحفي تاكر كارلسون، مساء يوم الخميس، في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.

وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع بوتين في موسكو من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.

وفي السياق، أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أن تحميل تطبيق " إكس" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.

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