اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1445 هجريا

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، هلال شهر شعبان من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تستطلع الدار هلال شهر شعبان من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

وكشفت الإفتاء فى وقت سابق منهجها في رؤية الهلال والذي يتمثَّل في الخطوات التالية، منوهة بأن الرؤية تكون لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة؛ وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.



