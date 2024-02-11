التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام أستون فيلا بعد غياب نجمي الفريق

يضع فريق مانشستر يونايتد عينه على تحقيق الانتصارات الثالث على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي عندما يواجه منافسه أستون فيلا مساء الاحد على ملعب فيلا بارك بمدينة بيرمنجهام .

يدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو على بعد تسع نقاط من المراكز الاربعة الاولى في جدول الدوري الأنجليزي الممتاز ولديه فرصة لتقليل هذا الفارق إلى ست نقاط فقط

و كشف ايريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن غياب اثنين من أهم لاعبي الفريق وهما الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز الذي اصيب في أربطة الركبة خلال مواجهة ويستهام يونايتد الأخيرة وسيغيب على الاقل لمدة ثمانية اسابيع وايضا سيغيب آرون واين بيساكا الذي يعاني هو الاخر من اصابة لم يتم تحديدها من جانب الجهاز الطبي لمانشيستر يونايت في التدريب الاخير واصبح غيابه عن المباراة محتملا لحد بعيد .

بينما يعود للفريق الحارس الكاميروني اندريه اونانا بعد مشاركته في كأس الأمم الأفريقية وهو اللاعب الذي شارك في كل مباريات اليونايتد هذا الموسم.

ومن المنتظر ان يكون تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي ؛

اندرية اونانا لحراسة المرمى

خط الدفاع رافائييل فاران و هاري ماجواير ومايكل دالوت و لوك شو لخط الدفاع.

وفي خط الوسط كاسيميرو و كوبي مايانو و اليخاندرو جرانوتشو و أنتوني.

وفي خط الهجوم كل من ماركوس راشفورد و راسموس هويلاند .