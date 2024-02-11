جدول مباريات اليوم الأحد 11 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت نهائي أمم أفريقيا، حيث تقام الليلة العديد من المباريات الهامة والقوية، ولكن تتجه الأنظار نحو صدام كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الـ34.

موعد مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم

كوت ديفوار ضد نيجيريا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2 Max".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

آرسنال ضد وست هام يونايتد، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

خيتافي ضد سيلتا فيجو، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال مايوركا ضد رايو فاليكانو، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

إشبيلية ضد أتلتيكو مدريد، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

برشلونة ضد غرناطة، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

فيورنتينا ضد فروزينونى، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

بولونيا ضد ليتشي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مونزا ضد هيلاس فيرونا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

جنوى ضد أتالانتا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ميلان ضد نابولي، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

لو هافر ضد ستاد رين، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "TNT Sports 1".

نانت ضد تولوز، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

لوريان ضد ستاد ريمس، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "TNT Sports 3".

كليرمون ضد بريست، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

مونبلييه ضد أولمبيك ليون، في تمام السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، السادسة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

ستاد نيس ضد موناكو، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".