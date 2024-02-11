تعرف على موعد صرف مرتبات فبراير 2024

موعد صرف مرتبات فبراير.. يبحث الكثير من العاملين بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 باستمرار وذلك لسد احتياجاتهم.

ويستأنف العاملون بالدولة في صرف مرتبات شهر فبراير 2024، بدءًا من يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

ويستمر الصرف لمدة 5 أيام، ينتهي في يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024 المقبل، مع مراعاة الإجازة الأسبوعية.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

ويبدأ صرف مرتبات فبراير في يوم 22 من الشهر لعدد من الوزارات مثل مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل.

ويبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2024 في أيام 26، 27، 28 من الشهر لـ جميع العاملين، للمتخلفين عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

موعد صرف الزيادة الجديدة

والجدير بالذكر أنه قد الرئيس السيسي، الأربعاء عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 50%، لتكون 6000 جنيه، حيث تصرف في شهر مارس المقبل.

وتتراوح الزيادة الجديدة لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية

جدول المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

مرتبات موظفو الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة لـ 12.200 جنيه.

جاءت مرتبات موظفو الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة لـ 10200 جنيه.

مرتبات موظفو درجة المدير العام بعد الزيادة لـ 9200 جنيه.

مرتبات موظفو الدرجة الأولى بعد الزيادة لـ 8200 جنيه.

مرتبات موظفو الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة لـ 8000 جنيه.

مرتبات موظفو الدرجة الثالثة بعد الزيادة لـ 7500 جنيه.

مرتبات موظفو الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة لـ 7000 جنيه.

مرتبات موظفو الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة لـ 6500 جنيه.

مرتبات موظفو الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة لـ 6000 جنيه.