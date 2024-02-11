خلال عامين من الحرب.. ارتفاع قتلى الجيش الروس إلى 395 ألفا و200 جندي

كشف الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 395 ألفا و200 جندي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعدما سجلت مقتل 930 جنديا روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و406 دبابات و11 ألفا و956 من المركبات المدرعة و9 آلاف و475 من النظم المدفعية و981 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و666 من أنظمة الدفاع الجوي و332 طائرة مقاتلة و325 مروحية و24 سفينة حربية، فضلا 1513 من المعدات الخاصة و7 آلاف و257 طائرات مسيرة وغواصة واحدة و12 ألفا و592 من المركبات وخزانات الوقود".