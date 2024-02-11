الأحد 11 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الصومالي يدين الهجوم الإرهابي على مقديشو

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

انتقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بشدة العمل الإرهابي الذي تعرض له ضباط إماراتيين في هجوم إرهابي على معسكر "الجنرال جوردن" بالعاصمة مقديشو.. داعيا الجهات المعنية إلى التحقيق فورا في هذا الحادث.

وتقدم الرئيس حسن شيخ محمود ، بحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - بأصدق المواساة إلى دولة الإمارات.. معربا عن تعازيه لحكومة وشعب الإمارات الذين فقدوا أرواح جنودهم في الهجوم الإرهابي في مقديشو، موضحا أن هؤلاء الضباط جاءوا إلى الصومال للمشاركة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية.

وصرح رئيس الصومال "نحن ممتنون لحكومة وشعب الإمارات لدعمهم المستمر في إعادة إعمار وتنمية الصومال، وسنتذكر الدور الذي لعبته في البلاد في هذا الوقت العصيب".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى مقتل ضابط من قوة دفاع البحرين؛ إثر تعرضهم لعمل إرهابي في مقديشو، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

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